Киберполиция разоблачила в Баку преступную группу, организовавшую незаконные ставки через 1xBet – ВИДЕО

Главное управление по борьбе с киберпреступностью министерства внутренних дел Азербайджана провело очередную операцию в отношении лиц, организовывавших на территории страны незаконные онлайн-ставки.

В результате оперативных мероприятий, проведенных киберполицией, были задержаны Джамал Ахмедов, обвиняемый в привлечении граждан к участию в незаконных букмекерских играх через запрещенную в Азербайджане платформу 1xBet, а также действовавшие под его руководством Гаджиакпер Аббасзаде, Сейфеддин Исмаилов, Наби Абдуллаев и Эмиль Аббаслы, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе расследования установлено, что Джамал Ахмедов арендовал квартиру в Хатаинском районе Баку, где под профилем BakuCash на платформе 1xBet организовал незаконные онлайн-ставки. Установлено также, что к противоправной деятельности клиентов привлекали преимущественно через мессенджер Telegram.

При осмотре указанного адреса были обнаружены и изъяты многочисленные мобильные телефоны, банковские карты и другие электронные носители информации, использовавшиеся для организации и управления незаконными азартными играми. По предварительным данным следствия, объем незаконного оборота участников группы превысил 1 миллион манатов.

По данному факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР. Джамал Ахмедов, Сейфеддин Исмаилов, Наби Абдуллаев и Эмиль Аббаслы привлечены к следствию в качестве обвиняемых - по решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде арест.

«Обращаемся к гражданам с призывом не участвовать в незаконных онлайн-ставках, распространяемых через социальные сети и различные интернет-платформы. Подобные ресурсы могут привести к значительным финансовым потерям, а также к утечке и незаконному использованию персональных данных. В этой связи гражданам рекомендуется не пользоваться платформой 1xBet и другими аналогичными нелегальными сайтами для онлайн-ставок, а при столкновении с подобными случаями незамедлительно сообщать об этом в органы полиции» - отмечают в МВД.