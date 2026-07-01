В Азербайджане пенсионный возраст женщин вырос

С 1 июля в Азербайджане пенсионный возраст женщин достиг 65 лет и сравнялся с пенсионным возрастом мужчин.

Как сообщает 1news.az, для мужчин пенсионный возраст 65 лет был установлен 30 июня 2021 года.

Возрастной предел для мужчин ежегодно повышался на шесть месяцев с 1 июля 2017 года до 1 июля 2021 года, а для женщин - с 1 июля 2017 года до 1 июля 2027 года.

Минимальный размер пенсии в Азербайджане составляет 320 манатов. Трудовая пенсия по возрасту назначается пожизненно.