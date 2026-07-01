Изменилась стоимость BakıKart

С 1 июля 2026 года изменилась стоимость транспортной карты BakıKart - теперь она составляет 3 маната вместо прежних 2 манатов.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на BakıKart.

Изменение касается только стоимости приобретения новой карты. Стоимость проезда в общественном транспорте и баланс уже имеющихся BakıKart остаются без изменений.

Как ранее отметили в компании, решение связано с ростом затрат на производство карт, их техническое обслуживание, логистику и развитие инфраструктуры.