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Общество

В Азербайджане изменят правила использования средств на депозитных счетах НДС

Феликс Вишневецкий11:55 - Сегодня
В Азербайджане изменят правила использования средств на депозитных счетах НДС

Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс были рассмотрены на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и рекомендованы к вынесению на пленарное заседание.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Принятие новых изменений позволит представителям частного сектора, не осуществляющим деятельность в нефтегазовой сфере, перечислять средства с депозитного счета НДС в Государственный фонд социальной защиты. Эти изменения расширят возможности предпринимателей по использованию средств, находящихся на депозитном счете НДС».

По словам депутата, новые правила направлены на расширение возможностей налогоплательщиков по использованию средств, находящихся на депозитных счетах НДС, создание дополнительных финансовых ресурсов для исполнения социальных обязательств и, в конечном итоге, поддержку налогоплательщиков, работающих в ненефтегазовом частном секторе: «Так, ранее в ряде случаев предприниматели, даже располагая средствами на депозитном счете НДС, не могли использовать их для осуществления социальных выплат. В результате, несмотря на наличие неиспользуемых средств на депозитном счете НДС, предприниматели были вынуждены направлять на социальные выплаты другие финансовые ресурсы. С точки зрения эффективного использования средств такая практика не считалась оптимальной. Более того, в отдельных случаях нехватка свободных средств затрудняла своевременное исполнение социальных обязательств».

Вугар Байрамов подчеркивает, что новые изменения предоставят предпринимателям право выбора: «Если на депозитном счете НДС имеются средства, необходимость использовать для социальных выплат другие финансовые ресурсы отпадет. После утверждения новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года и будут действовать в течение четырех лет».

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