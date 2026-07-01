Операторство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан перешло от bp к SOCAR

Компания Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC Co.) объявила, что с 1 июля 2026 года статус оператора экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) переходит от компании BP Exploration (Caspian Sea) Limited (bp) к ООО SOCAR Midstream Operations (SMO), являющемуся дочерним предприятием SOCAR.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в компании BP-Azerbaijan.

Передача функций оператора охватывает все три участка трубопровода БТД — азербайджанский, грузинский и турецкий. Кроме того, к компании SMO переходит управление всей деятельностью, связанной с трубопроводом БТД, а также функции оператора по общему обеспечению деятельности систем как БТД, так и Южно-Кавказского трубопровода (ЮКТ), которые до настоящего времени выполнялись компанией bp.

«Передача операторства основана на соответствующих соглашениях, которые составляют основу проекта БТД и были приняты в рамках окончательного инвестиционного решения. Передача функций охватывает все отдельные объекты и деятельность БТД во всех трех странах, а также общую деятельность по БТД/ЮКТ, за исключением объектов, расположенных на территории Сангачальского терминала», — отмечается в сообщении.

По имеющимся данным, статус оператора Сангачальского терминала остается неизменным — компания bp продолжит выполнять функции оператора данного объекта. Структура акционерного капитала BTC Co. также остается без изменений.

«Этап, о котором мы объявляем сегодня, является знаменательным событием для проекта БТД. Мы очень гордимся тем, что в качестве оператора БТД обеспечивали его безопасную, надежную и высокоэффективную работу на протяжении многих лет — будь то руководство беспрецедентным по масштабам и технически крайне сложным процессом строительства трубопровода на территории трех транзитных стран в течение более чем трех лет, или обеспечение эффективной и безопасной эксплуатации магистрали на протяжении последующих двадцати с лишним лет. Все это время БТД укреплял энергетическую безопасность, являясь надежным маршрутом экспорта нефти на мировые рынки.

Мы уверены, что SOCAR сохранит столь же высокие стандарты, продолжая обеспечивать безопасное, надежное и безупречное выполнение операций БТД. Мы, как акционер проектов БТД и ЮКТ, продолжим наше тесное и долгосрочное партнерство с SOCAR и другими партнерами. Также мы выражаем благодарность Совету директоров BTC Co. и всем нашим партнерам за постоянную поддержку, сотрудничество и доверие в период, когда система БТД управлялась компанией bp», — заявил региональный президент bp по Каспийскому региону, Центральной Азии и Турции Джо Кристофоли.

По словам президента SOCAR Ровшана Наджафа, нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан является долгосрочным свидетельством дальновидной энергетической стратегии Азербайджана, прочных международных партнерств и совместной приверженности обязательствам по долгосрочному сотрудничеству.

«За последние двадцать лет БТД внес важный вклад в устойчивое развитие Азербайджана, укрепил региональное сотрудничество и повысил глобальную энергетическую безопасность. Передача операторства БТД компании SOCAR вместе с общим операторством систем БТД и Южно-Кавказского трубопровода (ЮКТ) является важной вехой, отражающей растущий опыт компании в управлении энергетической инфраструктурой мирового уровня. SOCAR полностью привержена своим обязательствам по обеспечению безопасного, надежного и эффективного функционирования этого стратегического энергетического коридора и будет и впредь усиливать его вклад в региональную и глобальную энергетическую безопасность», — подчеркнул Ровшан Наджаф.

Ранее, в соответствии с профильными соглашениями, с 8 июня 2026 года объекты Западного экспортного трубопровода (ВЭТ) на территориях Азербайджана и Грузии были переданы обратно структурам, выступающим от имени правительств Азербайджана (SMO) и Грузии (Грузинская нефтегазовая корпорация — GOGC).

ООО SOCAR Midstream Gas Operations (SOCAR MGO) с 2015 года является коммерческим оператором ЮКТ, а с 2021 года — его техническим оператором, и в течение этого периода управление общей деятельностью по БТД и ЮКТ опиралось на прочное сотрудничество между SOCAR и bp.

bp и SOCAR тесно взаимодействовали, чтобы обеспечить безопасную и упорядоченную передачу всех объектов и связанных с ними видов деятельности, охватываемых процессом смены оператора, а также надежное и бесперебойное продолжение трубопроводных операций в этот период.