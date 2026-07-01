Погода на четверг: В Баку ожидается до 32 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 2 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-21° тепла, днем – 27-32° тепла. Атмосферное давление понизится с 760 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем - 45–50%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако днем в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром местами в горных районах прогнозируется туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21° тепла, днем - 30-35° тепла. В горах ночью ожидается 9-14° тепла, днем - 17-22° тепла, местами - 24-28° тепла.