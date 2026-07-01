1news.az вошел в список online-изданий, получивших финансовую помощь MEDIA

Агентство развития медиа Азербайджана (MEDIA) выделило материальную помощь интернет-изданиям.

По итогам открытого конкурса помощь была выделена 34 общественно-политическим online-изданиям, а также 5 спортивным сайтам. Новостной сайт 1NEWS.AZ также вошел в данный список, ознакомиться с которым более подробно можно на фото ниже.

Отметим, что конкурс, нацеленный на поддержку веб-сайтов, периодически организуется Агентством развития медиа АР в целях укрепления их экономической независимости, совершенствования деятельности, реализации проектов, имеющих значение для государства и общества, содействия развитию медиа в целом.