Журналист 1news.az Феликс Вишневецкий стал победителем конкурса MEDİA

Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) объявило результаты очередного конкурса среди журналистов.

В числе победителей оказался Феликс Вишневецкий, журналист информационного сайта 1news.az.

Его материал посвященный памяти народного артиста Азербайджана Расима Балаева «Ушла эпоха: Памяти выдающегося азербайджанского актера Расима Балаева» было признано лучшим в номинации «Лучший материал в сфере культуры» на конкурсе, организованном MEDİA.

Конкурс проводился среди журналистов печатных, интернет-изданий и телевидения. Участники представляли свои статьи или сюжеты, опубликованные за три месяца до объявления конкурса, в одной из заявленных номинаций.

Работы оценивались тремя независимыми экспертами, привлечёнными MEDİA. В каждой номинации для статей были выбраны пять журналистов, а для сюжетов - два журналиста и два оператора.

Напомним, что MEDİA регулярно организует подобные конкурсы для представителей СМИ. Целями таких мероприятий являются повышение профессионализма и ответственности журналистов, реализация мер по их социальной защите, эффективное использование потенциала журналистов в решении приоритетных для государства и общества вопросов, а также стимулирование проведения журналистских расследований.

С полным списком победителей можно ознакомиться ниже.