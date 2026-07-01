 «У нас тоже невозможно ездить»: жители Баку просят расширить список ремонтируемых улиц - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

«У нас тоже невозможно ездить»: жители Баку просят расширить список ремонтируемых улиц - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова16:37 - Сегодня
«У нас тоже невозможно ездить»: жители Баку просят расширить список ремонтируемых улиц - ФОТО - ВИДЕО

На основе распоряжений, подписанных Президентом Ильхамом Алиевым, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) распространило информацию о старте очередного этапа масштабных работ по улучшению дорожной инфраструктуры Баку.

На данном этапе масштабная реконструкция охватит 6 районов столицы: Хатаинский, Низаминский, Сабаильский, Насиминский, Наримановский и Ясамальский.

В связи с этим в редакцию 1news.az стали поступать многочисленные обращения от наших читателей, проживающих по другим адресам. К сожалению, их улицы также остро нуждаются в капитальных ремонтных работах, однако пока не попали в число тех «счастливчиков», дорожная инфраструктура которых будет обновлена в ближайшее время.

В надежде привлечь внимание профильных структур к своим проблемам, многие граждане прислали в нашу редакцию фото- и видеоматериалы, наглядно демонстрирующие плачевное состояние внутриквартальных и междворовых дорог.

Так, один из наших читателей прислал видеоролик, снятый в Сабаильском районе по адресу: посёлок Бадамдар, 3-й массив, улица 58. На кадрах отчетливо видно, что дорожное полотно буквально испещрено глубокими трещинами и ямами. Водителям приходится передвигаться здесь с максимальной осторожностью, совершая сложные маневры, чтобы не повредить автомобили.

Другой наш читатель сообщил о серьезной проблеме на улице Субхи Салаева, которая расположена фактически в самом центре города. Судя по полученным редакцией фотографиям, асфальтовое покрытие здесь покрыто огромными трещинами и выбоинами, в которых после каждого дождя скапливаются большие объемы воды, превращая улицу в полосу препятствий для пешеходов и транспорта.

Еще одно обращение, подкрепленное видеоматериалом, поступило от жителя Хатаинского района с улицы Мухаммеда Хади, 23/24 (территория рядом с филиалом ABB Bank и позади него). По словам гражданина, дорога здесь находится в ужасном состоянии несмотря на то, что это оживленная зона прямо у выхода №3 станции метро «Ахмедлы».

«В Исполнительную власть неоднократно направлялись официальные письма, однако этим вопросом никто не занимается. Въезд во двор сразу при повороте с главной дороги находится просто в катастрофическом состоянии. Уверен, если другие жильцы увидят эту публикацию, они подтвердят мои слова - дорога полностью разбита. Машины постоянно бьются дном об асфальт. За этой улицей абсолютно никто не следит, на наши официальные обращения не реагируют, хотя коллективные письма отправлялись уже пять раз. Единственная наша надежда - предать данный вопрос огласке», - сетует местный житель.

Помимо этого, в адрес нашей редакции поступил еще ряд жалоб, к которым авторы не приложили фото- или видео, однако попросили озвучить их адреса в надежде на то, что ГААДА и районные исполнительные власти обратят на них внимание при планировании следующих этапов ремонтных работ.

В числе этих адресов:

Сабаильский район, Сальянское шоссе, 4-й переулок;

Территория около станции метро «Кара Караев», 3-я улица Явера Алиева;

Ясамальский район, улица Мехди Мамедова;

Ясамальский район, участок на стыке улиц Шафаята Мехдиева и Казыма Казымзаде

Редакция 1news.az надеется, что Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана и Исполнительные власти соответствующих районов учтут жалобы граждан и включат вышеуказанные проблемные участки в график ремонтных работ на ближайшую перспективу.

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