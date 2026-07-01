В Баку вспыхнул пожар на открытой местности - ВИДЕО

В поселке Баладжары Бинагадинского района Баку произошел пожар.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент зафиксирован сегодня около 15:00.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) отметили, что на горячую линию «112» ведомства поступила информация о возгорании на открытой местности в поселке Баладжары.

На место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание на участке, где были собраны бытовые и деревянные отходы, удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.

Представляем кадры с места происшествия: