В Баку вспыхнул пожар на открытой местности - ВИДЕО
В поселке Баладжары Бинагадинского района Баку произошел пожар.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент зафиксирован сегодня около 15:00.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) отметили, что на горячую линию «112» ведомства поступила информация о возгорании на открытой местности в поселке Баладжары.
На место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание на участке, где были собраны бытовые и деревянные отходы, удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.
Представляем кадры с места происшествия:
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