Эльнур Хидаятоглу покинул TƏBİB 

Начальник отдела по связям с общественностью Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), журналист Эльнур Хидаятоглу 1 июля покинул данную должность по собственному желанию.

Об этом Э. Хидаятоглу сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, где отметил также следующее: «Более пяти лет я работал в сфере здравоохранения, занимая должности руководителя по связям с общественностью. С 2021 года возглавлял отдел по связям с общественностью Клинического медицинского центра, с 2022 года руководил департаментом по связям с общественностью и работе с обращениями Бакинского главного центра здравоохранения, а с декабря 2023 года занимал должность начальника отдела по связям с общественностью TƏBİB».

Эльнур Хидаятоглу отмечает, что работа в одной из крупнейших государственных больниц страны позволила ему глубоко изучить систему стационарного здравоохранения, деятельность в Бакинском главном центре здравоохранения - ознакомиться с работой поликлиник и системой первичной медико-санитарной помощи, а работа в центральном аппарате TƏBİB дала ценный опыт в сфере управления здравоохранением.

«За все это время я хотел бы особо подчеркнуть один момент, который никогда не забывал. Независимо от того, где мне доводилось работать, я всегда стремился выстраивать конструктивные отношения со средствами массовой информации, быть открытой и доступной пресс-службой для журналистов и задавать высокие стандарты в сфере PR. Только за последние почти три года работы в TƏBİB я стал автором идей и руководителем многочисленных PR-проектов. Вместе с нашей командой мы реализовали инициативы, которые неоднократно становились предметом широкого обсуждения в социальных сетях, на телевидении и в онлайн-СМИ, получая положительный отклик и признание аудитории» - подчеркивает Э.Хидаятоглу.

По словам журналиста в этой работе одним из самых важных аспектов, безусловно, являются отношения со средствами массовой информации: «Хочется верить, что и представители медиа остались довольны нашим сотрудничеством. Я никогда не считал себя выше или отдельно от них, и мое отношение к журналистам не менялось ни с занимаемой должностью, ни с течением времени. Откровенно говоря, в ответ я всегда чувствовал уважительное отношение с их стороны и высокую оценку нашего взаимодействия. Бывали ситуации, когда они шли навстречу, проявляли терпение и с пониманием относились к тем или иным обстоятельствам. За это я искренне благодарен каждому из них. В конечном счете именно это и остается с человеком - добрые отношения, взаимное уважение и теплые слова. Будьте здоровы!».