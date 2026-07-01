Возле еще 14 медицинских и 2 социальных учреждений Баку обустроены зоны посадки-высадки и стоянки такси
Возле еще 14 медицинских и 2 учреждений социального обслуживания организованы специальные зоны для посадки и высадки пассажиров, а также стоянки для автомобилей такси.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
«С этой целью некоторые парковочные места были ликвидированы. Вместо них установлены дорожные знаки 3.28 ("Стоянка запрещена") и 5.14 ("Место стоянки легковых такси"), а на выделенных полосах движения размещены информационные табло», — заявили в пресс-службе ведомства.
Ниже приведен список адресов, где проведены указанные работы:
Улица Мухаммеда Хиябани, возле городской поликлиники №39 (зона посадки-высадки и стоянка такси);
Улица Масуда Давудоглу, возле детской поликлиники №20 (зона посадки-высадки и стоянка такси);
Улица Музаффара Гасанова, возле Противотуберкулезного диспансера №1 (зона посадки-высадки и стоянка такси);
Улица Аббаса Саххата, возле Института травматологии и ортопедии (зона посадки-высадки и стоянка такси);
Улица Узеира Гаджибейли, возле Республиканского эндокринологического центра (зона посадки-высадки и стоянка такси);
Второстепенная дорога Бинагадинского шоссе, возле Бинагадинского медицинского центра (зона посадки-высадки и стоянка такси);
Улица Заура Нудиралиева, возле Бакинского центра «ASAN xidmət» №7 (зона посадки-высадки и стоянка такси);
Улица Сулеймана Рагимова, перед Железнодорожным вокзалом (зона посадки-высадки);
Улица Джавадхана, возле городской поликлиники №20 (зона посадки-высадки);
Улица Самеда Вургуна, возле Учебно-стоматологической клиники Азербайджанского медицинского университета (зона посадки-высадки);
Улица Джейхуна Салимова, возле Центрального военного госпиталя Министерства обороны (зона посадки-высадки);
Пересечение проспекта Зии Буниятова и проспекта Ататюрка, возле клиники «İstanbul NS» (зона посадки-высадки);
Пересечение улиц Фатали хана Хойского и Короглу Рагимова, возле Военного госпиталя Государственной пограничной службы (зона посадки-высадки);
Улица Фатали хана Хойского, возле Городской клинической больницы №5 (зона посадки-высадки на автобусной полосе);
Тбилисский проспект, возле Республиканского диагностического центра (зона посадки-высадки на автобусной полосе);
Улица Гафура Мурада (зона посадки-высадки) и проспект Зии Буниятова (зона посадки-высадки на автобусной полосе), возле Госпиталя Министерства внутренних дел.