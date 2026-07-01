 Возле еще 14 медицинских и 2 социальных учреждений Баку обустроены зоны посадки-высадки и стоянки такси | 1news.az | Новости
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Общество

Возле еще 14 медицинских и 2 социальных учреждений Баку обустроены зоны посадки-высадки и стоянки такси

Фаига Мамедова17:42 - Сегодня
Возле еще 14 медицинских и 2 социальных учреждений Баку обустроены зоны посадки-высадки и стоянки такси

Возле еще 14 медицинских и 2 учреждений социального обслуживания организованы специальные зоны для посадки и высадки пассажиров, а также стоянки для автомобилей такси.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

«С этой целью некоторые парковочные места были ликвидированы. Вместо них установлены дорожные знаки 3.28 ("Стоянка запрещена") и 5.14 ("Место стоянки легковых такси"), а на выделенных полосах движения размещены информационные табло», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ниже приведен список адресов, где проведены указанные работы:

Улица Мухаммеда Хиябани, возле городской поликлиники №39 (зона посадки-высадки и стоянка такси);

Улица Масуда Давудоглу, возле детской поликлиники №20 (зона посадки-высадки и стоянка такси);

Улица Музаффара Гасанова, возле Противотуберкулезного диспансера №1 (зона посадки-высадки и стоянка такси);

Улица Аббаса Саххата, возле Института травматологии и ортопедии (зона посадки-высадки и стоянка такси);

Улица Узеира Гаджибейли, возле Республиканского эндокринологического центра (зона посадки-высадки и стоянка такси);

Второстепенная дорога Бинагадинского шоссе, возле Бинагадинского медицинского центра (зона посадки-высадки и стоянка такси);

Улица Заура Нудиралиева, возле Бакинского центра «ASAN xidmət» №7 (зона посадки-высадки и стоянка такси);

Улица Сулеймана Рагимова, перед Железнодорожным вокзалом (зона посадки-высадки);

Улица Джавадхана, возле городской поликлиники №20 (зона посадки-высадки);

Улица Самеда Вургуна, возле Учебно-стоматологической клиники Азербайджанского медицинского университета (зона посадки-высадки);

Улица Джейхуна Салимова, возле Центрального военного госпиталя Министерства обороны (зона посадки-высадки);

Пересечение проспекта Зии Буниятова и проспекта Ататюрка, возле клиники «İstanbul NS» (зона посадки-высадки);

Пересечение улиц Фатали хана Хойского и Короглу Рагимова, возле Военного госпиталя Государственной пограничной службы (зона посадки-высадки);

Улица Фатали хана Хойского, возле Городской клинической больницы №5 (зона посадки-высадки на автобусной полосе);

Тбилисский проспект, возле Республиканского диагностического центра (зона посадки-высадки на автобусной полосе);

Улица Гафура Мурада (зона посадки-высадки) и проспект Зии Буниятова (зона посадки-высадки на автобусной полосе), возле Госпиталя Министерства внутренних дел.

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