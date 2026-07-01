«Буквально уходит под землю»: Жители Баилова бьют тревогу из-за разрушающейся дороги - ФОТО - ВИДЕО

В редакцию 1news.az поступило обращение от граждан, проживающих в Сабаильском районе Баку по адресу: поселок Баилово, улица Микаила Усейнова. Жители обеспокоены аварийным состоянием дорожной инфраструктуры.

Судя по фото- и видеоматериалам, присланным очевидцами в нашу редакцию, асфальтовое покрытие на указанном участке сильно деформировалось и буквально ушло под землю. На месте провала образовалась трещина, которая, по наблюдениям местных жителей, продолжает разрастаться и идти дальше по дорожному полотну.

По словам граждан, дорога находится в столь критическом состоянии уже практически месяц. Жители отмечают, что отсутствие оперативных мер по ликвидации провала и укреплению участка может усугубить ситуацию и привести к более серьезным последствиям.

Ранее сегодня мы уже рассказывали о плачевном состоянии улиц, на которых живут горожане, опубликовав фотографии, присланные нашими читателями.

Надеемся, что соответствующие органы не оставят эти проблемы без внимания и в ближайшее время примут меры по их устранению.

Читайте по теме:

«У нас тоже невозможно ездить»: жители Баку просят расширить список ремонтируемых улиц - ФОТО - ВИДЕО