Али Асадов встретился со спецпосланником Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения

1 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился со специальным посланником Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жаном Тодтом.

Как сообщили в Кабинете Министров, в ходе встречи было выражено удовлетворение успешно развивающимся в различных направлениях сотрудничеством между Азербайджаном и ООН.

Была высоко оценена деятельность, проводимая в рамках мандата специального посланника Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения в направлении продвижения глобальной безопасности дорожного движения.

Было рассказано о последовательных реформах, осуществляемых в Азербайджане в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, развития дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствии с современными требованиями, совершенствования транспортной системы посредством внедрения цифровых решений.

На встрече обсуждалось изучение международного опыта в сфере безопасности дорожного движения, расширение сотрудничества в этом направлении и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.