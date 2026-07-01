Президент: Сегодня энергетическая безопасность является очень важным фактором национальной безопасности для каждой страны

Сегодня энергетическая безопасность является очень важным фактором национальной безопасности для каждой страны.

Об этом Президент Ильхам Алиев заявил в совместном с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявлении для прессы.

«Азербайджан приложил значительные политические и дипломатические усилия, вложил значительные финансовые средства с целью создания необходимой инфраструктуры для транспортировки собственных нефтегазовых ресурсов в Европу. Южный газовый коридор – это достойный пример нашей совместной работы», - отметил глава государства.