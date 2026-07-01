Ильхам Алиев: Сегодня объемы грузов, проходящих через территорию Азербайджана, растут во всех направлениях

Сегодня объемы грузов, проходящих через территорию Азербайджана, растут во всех направлениях.

Об этом Президент Ильхам Алиев заявил в совместном с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявлении для прессы.

«Мы вложили значительные средства в транспортные инфраструктурные проекты как в Азербайджане, так и в соседних странах, и эта работа продолжается», - подчеркнул глава государства.