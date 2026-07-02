В Баку во дворе жилого комплекса произошёл пожар: автомобилям нанесён ущерб - ФОТО - ВИДЕО

В жилом комплексе Uğur, расположенном в посёлке Бакиханов Сабунчинского района Баку, произошёл пожар.

Как сообщает 1news.az, во дворе здания загорелись бытовые отходы. После поступления информации на место происшествия были немедленно направлены силы Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В результате оперативного вмешательства пожарных возгорание в контейнерах для бытовых отходов было потушено в короткие сроки, распространение огня на прилегающую территорию было предотвращено.

В результате пожара сгорели шесть пластиковых мусорных контейнеров, задний грузовой отсек легкового автомобиля Audi, задние бамперы транспортных средств Nissan и Ford, а также передний бампер грузовика Ford.

Большая часть автомобилей и другие транспортные средства, припаркованные на территории, были защищены от огня.