В МИД Азербайджана поздравили Беларусь с Днем независимости - ФОТО
В Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравили Беларусь с Днем независимости.
Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети Х.
"Передаем искренние поздравления народу и правительству Республики Беларусь по случаю Дня независимости", - говорится в сообщении.
On the occasion of the Independence Day of the Republic of Belarus, we extend our heartfelt greetings to the people and the government of Belarus.
We wish the friendly people of Belarus peace, prosperity and well-being.
Happy Independence Day, Belarus! 🇦🇿🇧🇾@BelarusMFA pic.twitter.com/Tv6Ew1gd8r — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) July 3, 2026
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