Швейцария обыграла Алжир со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 - ВИДЕО

В ночь со 2 на 3 июля завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Швейцарии и Алжира.

Команды сыграли на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яэлем Фальконом Пересом (Буэнос-Айрес, Аргентина).Матч закончился со счётом 2:0 в пользу швейцарцев.

Голами в составе победителей отметились Брил Эмболо и Дан Ндой.

На стадии 1/8 финала Швейцария встретится с победителем пары Колумбия — Гана.

Швейцарская сборная пробилась в плей-офф, заняв первое место в группе B. Алжирцы, в свою очередь, вышли в стадию матчей на выбывание с третьей позиции в квартете J.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.