WSJ: Хегсет предлагал сократить военное присутствие США в Европе

Министр обороны США Пит Хегсет планировал объявить о масштабном сокращении военного присутствия США в Европе, однако его идея была отклонена.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Он планировал заявить, что США готовят дополнительные сокращения своих войск в Европе, которые выйдут за рамки отмененной переброски бронетанковой бригады в Польшу и ранее запланированного вывода пехотной бригады из Румынии», — утверждается в публикации.

В материале отмечается, что Хегсет планировал «сделать сенсационное заявление» на встрече с высшим военным руководством НАТО в Брюсселе. По данным собеседников издания, предложение главы Пентагона было отклонено после того, как о нем узнал госсекретарь США Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники. Вместо масштабного сворачивания присутствия США будут незначительно пересматривать его на протяжении шести месяцев.