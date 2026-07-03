Массовое скопление саранчи на пляже в Новханы: комментарий эксперта - ВИДЕО

На одном из пляжей Абшеронского района зафиксировано массовое нашествие саранчи.

Соответствующие кадры поступили в редакцию Baku.ws.

Насекомые заполонили пляж в селе Новханы - одном из самых популярных мест летнего отдыха жителей Абшеронского полуострова.

На видео видно, как многочисленная саранча перемещается по берегу, мусору и шезлонгам.

Как в свою очередь заявил Oxu.Az сотрудник Института исследования живых систем, доцент, доктор философии по биологии Барат Ахмедов, комментируя соответствующие кадры, саранча, распространившаяся на территории Абшеронского полуострова, похожа на египетскую кобылку.

По его словам, несколько лет назад на указанных территориях уже фиксировалось массовое распространение саранчи.

«Тогда Управление защиты растений провело обработку, и насекомые были уничтожены. Однако, по всей видимости, в отдельных местах их популяции сохранились. Саранча способна давать потомство 2-3 раза в год.

На Абшероне они обосновываются и кормятся в местах с богатым растительным покровом. Судя по всему, территории, где они откладывали яйца, либо были превращены в посевные площади, либо растительный покров на них был уничтожен. Именно поэтому в поисках пищи насекомые мигрируют в различные места. Ничего страшного в этом нет», - сказал он.