Тень тайных захоронений: Пропавшие без вести и незавершенная трагедия войны

Неизвестность – одно из самых тяжелых наследий войны. Когда нет ни ответа, ни возможности проститься, время перестает лечить и превращается в ожидание, которое длится десятилетиями.

Пока неизвестна судьба человека, невозможно поставить точку, невозможно пережить утрату, невозможно похоронить и оплакать родного человека. Именно поэтому проблема пропавших без вести считается одной из самых тяжелых гуманитарных трагедий любого вооруженного конфликта.

За каждой цифрой статистики стоят человеческие судьбы, разрушенные семьи и десятилетия ожидания. Родители годами живут между отчаянием и надеждой увидеть своих детей, а дети – желанием узнать, где покоятся их отцы. Право знать о судьбе своих близких является одним из фундаментальных принципов международного гуманитарного права. Однако реальность многочисленных вооруженных конфликтов показывает, что именно это право зачастую оказывается самым грубо нарушенным.

Для Азербайджана эта трагедия продолжается уже более трех десятилетий. Вследствие военной агрессии Армении судьба около 4 тысяч граждан Азербайджана до сих пор остается неизвестной. Президент Ильхам Алиев ставит вопросы их поиска одним из важнейших государственных приоритетов.

О серьезности и масштабах этой проблемы свидетельствуют и оценки международных гуманитарных организаций. В этом контексте примечательно заявление генерального директора Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP) Катрин Бомбергер, сделанное на днях в Баку. Она отметила, что все еще существуют дополнительные массовые и тайные захоронения, которые необходимо обнаружить и раскопать.

На первый взгляд эта фраза может показаться лишь констатацией продолжающейся поисковой работы. Однако ее значение значительно глубже.

Катрин Бомбергер возглавляет международную организацию, которая многие годы занимается поиском пропавших без вести в различных регионах мира, проводит судебно-генетическую идентификацию останков и оказывает помощь государствам в расследовании последствий вооруженных конфликтов. Ее оценка фактически подтверждает позицию Азербайджана о том, что многие пропавшие без вести были убиты и захоронены в массовых могилах.

За последние годы на освобожденных территориях уже были обнаружены десятки массовых захоронений. Каждое из них становится важнейшим доказательством преступлений, совершенных в годы Первой Карабахской войны. Именно поэтому слова главы ICMP имеют не только гуманитарное, но и серьезное международно-правовое значение.

На фото: похороны эксгумированных останков жертв Башлыбельской трагедии (18 апреля 1993 г). Кяльбаджар, сентябрь, 2021 г.

Имеющиеся факты свидетельствуют о том, что в ходе Первой Карабахской войны азербайджанцы становились жертвами убийств по причине своей этнической принадлежности, после чего их тела скрывались в массовых захоронениях. Подобные преступления не имеют срока давности. Они требуют тщательного расследования и соответствующей международно-правовой оценки. Когда людей уничтожают лишь потому, что они принадлежат к определенной национальности, а затем пытаются скрыть следы преступления, речь идет не просто о нарушении законов войны. Это приравнивается к геноциду.

Не менее важно и то, что заявление Катрин Бомбергер прозвучало именно в тот момент, когда международное сотрудничество в поиске пропавших без вести выходит на качественно новый уровень.

«Мы много лет работаем в различных конфликтных зонах по всему миру. Наше преимущество – это возможность проводить идентификацию на основе ДНК и извлекать ДНК образцы после смерти в очень сложных условиях. Это особенно важно для Азербайджана, поскольку большинство пропавших без вести лиц исчезли много лет назад, и изучение их костных образцов сейчас является крайне сложным процессом», - сказала Катрин Бомбергер.

По ее словам, ICMP оказывает Азербайджану поддержку в проведении ДНК-анализов, что является одной из основных сфер специализации организации. Это сотрудничество приобретает особое значение, поскольку спустя десятилетия установить личность человека становится значительно сложнее. Время разрушает останки, меняется ландшафт, уничтожаются ориентиры, а места возможных захоронений зачастую оказываются заминированными или подвергшимися масштабным изменениям. Тем не менее современные молекулярно-генетические технологии позволяют возвращать людям имена даже спустя десятилетия после их гибели. Для тысяч азербайджанских семей это означает возможность наконец узнать правду.

Для Азербайджана тема пропавших без вести сохраняет статус одного из ключевых направлений государственной политики.

«Проблема лиц, пропавших без вести, остается одним из наиболее болезненных гуманитарных последствий армяно-азербайджанского конфликта. Решение вопроса пропавших без вести лиц - это не только гуманитарное обязательство. Это вопрос справедливости, человеческого достоинства, примирения и прочного мира», - писал на своей странице в социальной сети Х помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

The issue of missing persons remains one of the most painful humanitarian consequences of the Armenia-Azerbaijan conflict.



More than three decades after the First Karabakh War, 4,009 Azerbaijani citizens remain registered as missing. Thousands of families continue to live with… pic.twitter.com/xOWzNrCzDi — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) June 11, 2026

30 июня в Баку состоялась международная конференция «Современные подходы к решению проблемы пропавших без вести и укрепление сотрудничества», организованная Государственной комиссией Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавшим без вести граждан совместно с ICMP.

Заместитель начальника Службы государственной безопасности генерал-лейтенант Шарафат Гасанов сообщил, что в Азербайджане с 2014 года начался сбор биологических образцов у близких родственников пропавших без вести граждан.

С 2023 года эта работа ведется Центром генетических исследований при Главном военно-медицинском управлении Службы государственной безопасности. По состоянию на 30 июня нынешнего года собраны и систематизированы биологические образцы у 11 тыс. 542 доноров.

Он отметил, что ДНК-профили архивируются, что позволяет формировать единую систему идентификации.

После 2020 года поисковые работы на освобожденных территориях получили новый масштаб.

С февраля 2021 года начался интенсивный процесс поиска, раскопок и эксгумации. По состоянию на 30 июня нынешнего года:

- обнаружены останки тел, предположительно принадлежащие 893 пропавшим без вести лицам;

- обнаружено 32 массовых захоронения;

- из них эксгумированы останки тел, предположительно принадлежащие 253 лицам;

- в результате судебной молекулярно-генетической экспертизы установлена личность 327 человек;

- информация о 226 из них обнародована, останки переданы семьям и захоронены;

- среди них 181 военнослужащий, 45 гражданских лиц, включая 14 женщин и 2 несовершеннолетних.

Эти цифры отражают масштаб работы, который еще далек от завершения.

Определению судьбы наших граждан, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, серьезно препятствует ряд факторов. Как отметил Шарафат Гасанов, это чрезмерное загрязнение минами и неразорвавшимися боеприпасами территорий за 30 лет оккупации, разрушение инфраструктуры, населенных пунктов, ландшафта, рельефа и даже кладбищ в результате вандализма, а также непредоставление армянской стороной сведений о местах захоронений. Он также отметил, что несмотря на заявления ряда армянских военных о наличии информации о местах захоронений, эти данные не передаются.

Контакты между ICMP и азербайджанской Государственной комиссией начались задолго до Второй Карабахской войны, но именно после 2022 года они перешли на уровень системного сотрудничества. Был подписан Протокол о сотрудничестве в области эксгумации и идентификации останков. В 2023 году проведена оценочная миссия ICMP, а в 2025 году представлен отчет. «В письме, направленном Катрин Бомбергер в адрес Государственной комиссии в ноябре 2025 года, сообщалось, что разработанная организацией интегрированная на азербайджанский язык Система управления данными (Integrated Data Management System – iDMS), будет представлена Государственной комиссии», - сказал Шарафат Гасанов. Система позволит объединить все базы пропавших без вести в единую платформу, ускорить обработку данных и повысить эффективность поиска.

Международное взаимодействие крайне важно в прояснении судеб пропавших без вести лиц. Поиск мест захоронений, проведение раскопок, судебно-медицинская экспертиза, молекулярно-генетическая идентификация и последующая передача останков семьям требуют чувства ответственности и совестливого подхода, а также применения серьезной материальной, финансово-технической базы, современных технологических средств и четкого разделения полномочий.

Но даже самые современные технологии не способны заменить то, без чего поиск тысяч пропавших без вести остается неполным. Для установления судеб людей принципиальное значение имеет предоставление Арменией полной информации о местах массовых захоронений и карт заминированных территорий. Без этих сведений многие поисковые операции становятся либо значительно сложнее, либо вовсе невозможными.

Исчезновение людей во время вооруженных конфликтов - это трагедия, оставляющая глубокий след не только в судьбах отдельных семей, но и в исторической памяти общества.

В этой работе нет исключительно политического измерения. Есть прежде всего человеческое измерение - право семьи знать правду, право человека быть найденным, право общества восстановить справедливость. Именно поэтому вопрос пропавших без вести остается не только гуманитарной, но и нравственной проблемой, решение которой невозможно без соблюдения принципов гуманизма и международного права.

Пока не названы все имена, история остается незавершенной. И именно поэтому поиск пропавших без вести - это не работа прошлого. Это обязательство перед будущим.