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Состоялось открытие Shahin Novrasli Festival — фото

First News Media16:30 - 04 / 07 / 2026
Состоялось открытие Shahin Novrasli Festival — фото

Вечером 3 июля в Ичери Шехер на открытом воздухе у Гоша гала состоялось торжественное открытие Shahin Novrasli Festival.

Фестиваль открылся зажигательным концертом латиноамериканской музыки Nomade и Жозефины Бекер. В концерте также приняли музыканты Эрик Жако (бас) и Айзек Джамба (барабаны).

Яркое открытие фестиваля привлекло большое количество зрителей. С первой же ноты музыкантам удалось поймать драйв и удерживать внимание зрителей до последнего аккорда. Динамичный, весёлый и заводной концерт быстро погрузил гостей фестиваля в атмосферу латиноамериканского праздника, многие зрители подпевали музыкантам. Время концерта пролетело незаметно и музыкантов провожали массовыми аплодисментами.

Nomade — латиноамериканская музыкальная группа, творчество которой базируется на сочетании традиционной латиноамериканской музыки и современных тенденций. Вокалистка Жозефина Бекер использует мотивы классических латиноамериканских мелодий в собственных импровизациях со своим ритмом и аранжировкой.

Shahin Novrasli Festival 2026 проходит в Ичери Шехер с 2 по 12 июля. На протяжении десяти дней жителей и гостей Баку ожидает особая программа из музыки разных направлений в исполнении известных музыкантов из десяти стран мира. В рамках Shahin Novrasli Festival 2026 также проходит фестивальная ярмарка, ежедневные DJ-сеты, концерт молодых талантов, литературный конкурс и джем-сейшены.

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