Глава NASA допустил, что Китай высадит человека на Луну раньше США
Китай может осуществить высадку человека на поверхность Луны раньше, чем это сделают США.
Об этом директор NASA Джаред Айзекман заявил в эфире американского телеканала CBS. Главы ведомства выразил абсолютную уверенность в том, что КНР успешно высадит своих тайконавтов на Луну, отметив, что главный вопрос на сегодняшний день заключается в способности США вернуться на спутник Земли раньше китайской стороны и обеспечить там постоянное присутствие.
По словам Айзекмана, сейчас государства официально участвуют в новой космической гонке, в которой китайская сторона продвигается с «невероятной скоростью». Руководитель ведомства также напомнил, что в планах NASA остается развертывание американской обитаемой станции на Луне к 2032 году. Данный объект на спутнике Земли планируется использовать в качестве полигона для испытания технологий, необходимых в будущем для организации пилотируемой экспедиции на Марс.
Источник: Report