Массовая вечеринка в немецком городе Эссен переросла в вооруженный конфликт

Многолюдное частное мероприятие в Германии закончилось трагедией и вмешательством правоохранительных органов.

В ночь на 5 июля около 150 человек собрались на вечеринку в арендованном доме, расположенном на улице Жерардет в городе Эссен. Примерно в 2:00 по местному времени (4:00 по бакинскому времени) четверо мужчин — трое граждан Турции и один гражданин Германии — вышли из здания на улицу для выяснения личных отношений.

Словесная перепалка между мужчинами быстро переросла в физическое столкновение. По предварительной версии следствия, инициатором драки стал 46-летний турок, который попытался применить холодное оружие. Однако в ходе потасовки мужчина сам получил ножевые ранения и был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Местная полиция уже квалифицировала его действия как покушение на убийство. Инцидент также привел к гибели человека, не участвовавшего в конфликте напрямую: во время драки у 56-летнего сотрудника охраны случился острый сердечный приступ, спасти его жизнь врачам не удалось.