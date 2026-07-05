В Турции назвали темы саммита НАТО в Анкаре

Угрозы и вызовы для Евроатлантики, Украина и южный фланг НАТО будут в числе основных тем саммита альянса в Анкаре 7-8 июля.

Об этом сообщил глава Управления по коммуникациям администрации турецкого президента Бурханеттин Дуран.

«На саммите в рамках концепции всестороннего подхода будут оценены шаги, предпринятые в рамках решения об увеличении бюджетов на оборону, а также усилия альянса в области сдерживания и защиты. Также на уровне лидеров в стратегическом контексте состоится обмен мнениями по темам угроз, рисков и вызовов для Евро-атлантического региона. Будут обсуждаться ситуация на Украине и последние события на южном фланге НАТО», — написал Дуран в X.

Заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств стран-союзников, которое проведет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, состоится 8 июля. 7 июля турецкий лидер и его жена Эмине Эрдоган встретят глав государств и правительств и их супругов на приеме и ужине в президентском комплексе. В программе Эрдогана также большое количество двусторонних встреч с главами делегаций стран НАТО. Прибудет также президент США Дональд Трамп, для которого администрация Эрдогана перед двусторонней встречей подготовила церемонию приветствия высшего ранга.

Всего, как сообщило управление, в саммите будут представлены на уровне глав государств и правительств 32 страны, прибудут порядка 100 министров. За безопасностью следят более 56 тыс. силовиков.

Источник: ТАСС