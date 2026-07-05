ВС РФ поразили военные аэродромы Украины
Российские войска нанесли поражение военным аэродромам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что были поражены военные аэродромы, объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, места производства и хранения БПЛА дальнего действия и комплектующих к ним, логистические центры и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Поражение было нанесено при помощи оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России.
Источник: ТАСС
276