ВС РФ поразили военные аэродромы Украины

Российские войска нанесли поражение военным аэродромам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве указали, что были поражены военные аэродромы, объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, места производства и хранения БПЛА дальнего действия и комплектующих к ним, логистические центры и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Поражение было нанесено при помощи оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России.

Источник: ТАСС