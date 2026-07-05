Dawn: очередные переговоры США и Ирана могут состояться в Бюргенштоке или Исламабаде

Очередной раунд технических переговоров между Ираном и США, вероятно, пройдет в Пакистане, но не исключается и их проведение в Швейцарии.

Об этом сообщает пакистанский портал Dawn со ссылкой на дипломатические источники.

«Есть два варианта для организации технических переговоров — Исламабад и Бюргеншток. При этом столица Пакистана — наиболее вероятный вариант», — сказал один из них.

Источники Dawn подчеркивают, что на встрече планируется обсудить иранскую ядерную проблему, ослабление санкций против Тегерана, размораживание иранских активов за рубежом. Также речь пойдет о сохранении стабильной обстановки в Ормузском проливе и о соблюдении прекращения огня Израилем и «Хезболлах» в Ливане.

Ранее телеканал Al Hadath выступил с утверждением, что следующие переговоры между представителями Ирана и США пройдут в Пакистане 11 июля.