Роберт Фицо заявил о невозможности вступления Украины в ЕС до завершения вооруженного конфликта

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал продолжающиеся боевые действия ключевым препятствием для интеграции Украины в европейское сообщество.

По заявлению словацкого лидера, Европейский союз никогда не примет в свой состав государство, на территории которого ведутся активные военные действия. Фицо особо подчеркнул, что Украина не получит никаких преимуществ или ускоренных процедур в процессе вступления по сравнению со странами-кандидатами с Западных Балкан, которые ведут официальные переговоры о членстве на протяжении многих лет.

Политик также выразил серьезную обеспокоенность будущим Украины после завершения конфликта. По мнению Фицо, страна рискует остаться с огромным количеством обученных солдат, имеющих прямой доступ к оружию, но при этом лишенных реальных перспектив экономического развития, что неминуемо приведет к резкому росту преступности.

Позицию словацкого премьера разделяют и в Германии. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц также официально заявил, что Украина не может претендовать на полноправное членство в ЕС, пока продолжается конфликт. В качестве альтернативы Берлин предложил Киеву статус ассоциированного члена Евросоюза без права голоса, однако президент Украины Владимир Зеленский ответил на данное предложение категорическим отказом.