Первый визит за 17 лет: президент Франции Эмманюэль Макрон готовится к знаковой поездке в Сирию

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит с официальным визитом Сирию. Как передает Report со ссылкой на Администрацию президента Сирии, данная поездка станет первым визитом французского лидера в Дамаск с 2009 года, когда страну посещал экс-президент Николя Саркози.

Кроме того, Макрон станет первым главой западного государства, который нанесет визит в Сирию после кардинальной смены власти в республике и прихода к руководству в конце 2024 года Ахмеда аш-Шараа. На текущий момент точная дата предстоящей поездки французского лидера не раскрывается.

Этому дипломатическому шагу предшествовали масштабные геополитические изменения в регионе. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали крупное наступление на позиции сирийской правительственной армии. К 8 декабря силы оппозиции вошли в Дамаск, вследствие чего правительственные войска оставили столицу. Башар Асад официально сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул территорию государства, а фактическим лидером страны стал руководитель оппозиции Ахмед аш-Шараа. Позднее, 29 января 2025 года, аш-Шараа объявил себя исполняющим обязанности президента на время переходного периода, который, по его оценкам, продлится от четырех до пяти лет.