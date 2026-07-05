Этна парализовала небо над Сицилией: аэропорт Катании экстренно прекратил прием самолетов

Аэропорт Катании, на Сицилии, приостановил прием рейсов из-за извержения вулкана Этна.

Об этом сообщают сегодня итальянские медиа.

Ограничения, как ожидается, могут быть пересмотрены вечером. Вылеты из Катании пока допускаются.

Отмечается, что вулкан на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессина и Катания, активизировался в конце июня. По информации итальянских ученых, в воскресенье утром Этна выбросила в воздух столб пепла высотой в 1,5 км.

Источник: Report