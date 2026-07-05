Страны ОПЕК+ утвердили новые параметры политики по добыче нефти на август текущего года

Страны ОПЕК+ провели детальное обсуждение текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей и приняли официальное решение относительно дальнейшей политики по добыче нефти на август.

Соответствующие данные были опубликованы на официальном сайте организации по итогам онлайн-встречи, состоявшейся 5 июля. Согласно тексту заявления, семь стран-участниц соглашения решили осуществить корректировку добычи на 188 000 баррелей в сутки по сравнению с дополнительными добровольными ограничениями, которые были объявлены в апреле 2023 года.

Принятое решение предусматривает фактическое увеличение объемов добычи нефти начиная с августа текущего года. При этом подчеркивается, что дополнительные корректировки, введенные в 2023 году, могут быть частично или полностью отменены в будущем — данные шаги будут напрямую зависеть от меняющихся рыночных условий. Участники телеконференции договорились продолжить жесткий мониторинг ситуации на рынке и подтвердили важность полного соблюдения Декларации о сотрудничестве, включая все дополнительные добровольные обязательства по объемам производства топлива. Для контроля за соблюдением соглашений семь стран ОПЕК+ переводят работу в формат ежемесячных заседаний. Следующая официальная встреча запланирована на 2 августа.