Председатель Нацассамблеи Зимбабве прибыл с официальным визитом в Азербайджан

В Азербайджан с официальным визитом прибыл председатель Национальной ассамблеи Республики Зимбабве Якоб Франсис Нзвидамилимо Муденда.

В Международном аэропорту Гейдара Алиева приземлился самолет с парламентской делегацией этой страны. В воздушной гавани столицы высокопоставленных гостей встретили руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Зимбабве Махир Сулейманлы и другие официальные лица.

В рамках начавшегося официального визита председатель Национальной ассамблеи Зимбабве проведет ряд запланированных встреч с официальными лицами Азербайджана. В ходе предстоящих переговоров стороны обменяются мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития двусторонних отношений между государствами.