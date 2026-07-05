Иран и Катар возобновили морскую торговлю после пятимесячного перерыва
В катарском порту Эр-Рувайс спустя почти пять месяцев простоя возобновились поставки грузов из Ирана.
Об этом заявил торговый советник Ирана в Дохе Аббас Абдолхани.
Он добавил, что этого удалось добиться в координации с катарским правительством.
Дипломат подчеркнул, что этот транспортный узел является одним из главных пунктов ввоза продукции на местный рынок. Восстановление логистической цепочки поможет снизить расходы на перевозку грузов, а также ускорит доставку и увеличит общий объем торговли.
Источник: РИА Новости
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