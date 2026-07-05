Иран и Катар возобновили морскую торговлю после пятимесячного перерыва

В катарском порту Эр-Рувайс спустя почти пять месяцев простоя возобновились поставки грузов из Ирана.

Об этом заявил торговый советник Ирана в Дохе Аббас Абдолхани.

Он добавил, что этого удалось добиться в координации с катарским правительством.

Дипломат подчеркнул, что этот транспортный узел является одним из главных пунктов ввоза продукции на местный рынок. Восстановление логистической цепочки поможет снизить расходы на перевозку грузов, а также ускорит доставку и увеличит общий объем торговли.

Источник: РИА Новости