 Неделя Тюркского мира, посвященная 100-летию Первого тюркологического съезда, успешно завершилась | 1news.az | Новости
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Неделя Тюркского мира, посвященная 100-летию Первого тюркологического съезда, успешно завершилась

First News Media08:20 - Сегодня
Неделя Тюркского мира, посвященная 100-летию Первого тюркологического съезда, успешно завершилась

Успешно завершилась Неделя Тюркского мира, посвященная 100-летию Первого тюркологического съезда, проводимая по инициативе Президента Азербайджана.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве культуры, эта серия престижных мероприятий, принимаемая Азербайджаном в период его председательства в Организации тюркских государств, имеет важное значение с точки зрения переоценки научного и духовного наследия Первого тюркологического съезда, состоявшегося в Баку в 1926 году, пропаганды общего тюркского культурного наследия и дальнейшего укрепления гуманитарного сотрудничества между тюркскими государствами.

Как подчеркивалось в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия, идеи Первого тюркологического съезда и сегодня остаются одной из главных духовных и интеллектуальных опор формирования общего гуманитарного пространства Тюркского мира. Как отметил глава государства, Неделя Тюркского мира, в рамках которой пройдет цикл мероприятий в различных форматах, внесет свой вклад в сохранение, изучение и популяризацию нашего яркого историко-духовного наследия.

Неделя Тюркского мира запомнилась высоким уровнем международного представительства. Наряду с обращением Президента Азербайджана, участникам мероприятия были представлены официальные обращения глав пяти тюркских государств, что в очередной раз продемонстрировало высокую политическую поддержку, оказываемую юбилейным мероприятиям, и значение, придаваемое наследию Первого тюркологического съезда. В то же время, ведущие структуры международного сотрудничества Тюркского мира, включая Организацию тюркских государств, ТЮРКСОЙ, Международную тюркскую академию и Фонд тюркской культуры и наследия, приняли активное участие в мероприятиях, сыграв важную роль в организации на высоком уровне и обогащении содержания Недели Тюркского мира.

В рамках недели были организованы международные научные конференции, панельные дискуссии, пять выставок, презентации, концертные программы и другие культурные мероприятия. В этих мероприятиях приняли участие ученые из тюркских государств и различных стран мира, исследователи в области тюркологии, государственные официальные лица, деятели культуры и представители общественности. На тематических выставках, организованных в соответствии с программой, были продемонстрированы историческое наследие Первого тюркологического съезда, общие культурные ценности и богатое культурное наследие тюркских народов. Наряду с этим состоялась презентация специального документального фильма, подготовленного по случаю юбилея, а также инновационного фильма, созданного с использованием технологий искусственного интеллекта, которые были встречены участниками с большим интересом.

Издательская деятельность также заняла особое место в рамках Недели Тюркского мира. Общественности было представлено около десяти наименований научных изданий и книг, в большинстве из которых отражены результаты новых научных исследований, проведенных в области Первого тюркологического съезда и тюркологии. В частности, изданные Национальной библиотекой Азербайджана новые стенографические материалы Первого тюркологического съезда имеют важное значение как ценный источник для будущих исследований. Включение в издание выступлений, не опубликованных в советский период по различным причинам, стало важным вкладом в более полное восстановление научного наследия Съезда и доведение его до будущих поколений.

В ходе мероприятий состоялся широкий обмен мнениями вокруг исторического значения Первого тюркологического съезда, сохранения общего языка и культурного наследия, расширения научного сотрудничества, укрепления общей памяти тюркских народов, перспектив развития гуманитарной интеграции в современный период.

Одним из важнейших результатов Недели Тюркского мира стало принятие участниками мероприятия «Ханкендинской декларации». В декларации определены направления дальнейшего развития сотрудничества между тюркскими государствами в сферах науки, образования, языка, культуры и сохранения общего исторического наследия, еще раз подтверждена приверженность идеям Первого тюркологического съезда.

В декларации получили высокую оценку инициатива Президента Ильхама Алиева о праздновании 100-летия Первого тюркологического съезда на государственном уровне, его Распоряжение о проведении юбилейных мероприятий и вклад в интеграцию Тюркского мира. В то же время, была выражена благодарность главам государств, международным организациям и партнерским структурам, направившим свои поздравления по случаю юбилея.

В рамках недели участники ознакомились с историческими местами проведения Первого тюркологического съезда в Баку, после чего совершили поездку в Карабах и приняли участие в итоговых мероприятиях, организованных в Ханкенди, тем самым еще раз продемонстрировав духовную и историческую связь между общей исторической памятью Тюркского мира и современными реалиями развития Азербайджана.

Неделя Тюркского мира вновь продемонстрировала, что идеи, заложенные сто лет назад в Баку, сегодня составляют идеологическую основу гуманитарного сотрудничества, осуществляемого в рамках Организации тюркских государств. Азербайджан же, как инициатор и активный участник этого процесса, полон решимости и впредь вносить последовательный вклад в сохранение общих ценностей, углубление культурной интеграции и будущее развитие Тюркского мира.

Проведенные мероприятия, принятые решения и сформировавшиеся новые направления сотрудничества еще раз подтвердили, что Неделя Тюркского мира является не только комплексом цикличных мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Первого тюркологического съезда, но и важной международной платформой для будущего развития общего научного, культурного и гуманитарного сотрудничества Тюркского мира.

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