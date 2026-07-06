 В компаниях концерна Царукяна тоже проводятся обыски - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В компаниях концерна Царукяна тоже проводятся обыски - ОБНОВЛЕНО

First News Media11:33 - Сегодня
В компаниях концерна Царукяна тоже проводятся обыски - ОБНОВЛЕНО

В Армении проводятся обыски почти во всех компаниях, которые входят в концерн "Мульти Груп", принадлежащий бизнесмену и лидеру оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну. 

Об этом сообщила пресс-секретарь партии Ивета Тоноян.

"В настоящее время масштабные обыски проводятся практически во всех компаниях, входящих в концерн "Мульти Груп", а также в квартирах директоров этих организаций", - сообщила она.

Пришедших посетителей не впускают в здание. Сюда с раннего утра нагрянули с проверками правоохранители. По данным СМИ, обыски (с участием СНБ Армении) связаны с уголовным делом об отмывании денег. Официальной информации пока нет.

На базе "Олимпаван", принадлежащей Олимпийскому комитету (возглавляет Царукян), вывели на улицу тренеров и спортсменов (в том числе зарубежных), находящихся на сборах. Силовики потребовали у спортсменов и тренеров освободить территорию.

Кроме того, обыски проходят в гостинице "Мульт Рест Хаус" в Цахкадзоре. Всех посетителей гостиницы и отдыхающих также вывели из здания.

Источник: Sputnik Армения 

09:30

В рамках уголовного производства проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, позже выступим с официальным сообщением, сообщили армянским СМИ в Следственном комитете Армении, комментируя проходящий с раннего утра обыск в доме лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Ранним утром 6 июля в доме Гагика Царукяна проводится обыск.

Член партии «Процветающая Армения» Арман Абовян сообщал, что дом Гагика Царукяна окружен, вокруг находятся какие-то вооруженные автоматами люди в военной форме. «В данный момент идут действия, пока не знаем, что именно происходит, но знаем, что дом фактически окружен и внутри дома проводятся какие-то действия, пока это все», — отметил он.

Пресс-секретарь лидера партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян также распространила видео, отметив, что замаскированные сотрудники СНБ не позволяют даже адвокатам войти в дом Гагика Царукяна.

По предварительным данным, одновременно обыски проходят также на нескольких предприятиях компании «Мульти Груп», а также на базе Олимпийского комитета.

Несколько дней назад прокуратура направила в ЦИК ходатайство о лишении Гагика Царукяна неприкосновенности, однако оно так и не было рассмотрено.

Источник: news.am

09:05

В эти минуты в доме лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна проводятся обыски.

Об этом сообщила пресс-секретарь партии Ивета Тоноян: «Сотрудники СНБ даже не позволяют адвокатам войти в дом Гагика Царукяна».

По периметру сотрудники правоохранительных органов, а внутри проходят какие-то действия. С каким делом связан обыск, на этот час неизвестно.

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
659

Актуально

Общество

В Джебраил отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

Политика

Хикмет Гаджиев поделился видеосюжетом о кулинарных традициях Габалы - ВИДЕО

Мнение

Права женщин в эпоху ИИ: представитель Азербайджана в ООН рассказал 1news.az о новых ...

Мнение

Восьмой срок Дублина: с чем Ирландия возглавила Совет ЕС в 2026 году

В мире

В компаниях концерна Царукяна тоже проводятся обыски - ОБНОВЛЕНО

После рекордной жары: Южную Европу охватили масштабные лесные пожары

Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 3342

Сексуальное насилие как система: Европол раскрыл международную сеть насильников

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

В Великобритании запретили продажу влажных салфеток

В Грузии жестоко убили 21-летнюю азербайджанку

Новые фото со свадьбы «самой красивой девочки в мире» Тилан Блондо – ФОТО

СМИ: Алла Пугачёва пережила две операции на сердце

Последние новости

EMIN показал редкие архивные кадры в день рождения Тамары Синявской - ВИДЕО

Сегодня, 12:23

В центре Баку начали курсировать бесплатные автобусы

Сегодня, 12:16

В TƏBİB рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Ясамале

Сегодня, 11:57

Хикмет Гаджиев поделился видеосюжетом о кулинарных традициях Габалы - ВИДЕО

Сегодня, 11:51

Генпрокуратура АР выступила с заявлением в связи с убийством Фатимы Керимовой в Тбилиси

Сегодня, 11:47

Кто в Азербайджане имеет право на досрочный выход на пенсию? Разъяснение депутата

Сегодня, 11:40

Ильхам Алиев поздравил президента Малави 

Сегодня, 11:35

В компаниях концерна Царукяна тоже проводятся обыски - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:33

После рекордной жары: Южную Европу охватили масштабные лесные пожары

Сегодня, 11:27

ВВС Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты - ВИДЕО

Сегодня, 11:16

Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 3342

Сегодня, 11:10

В Азербайджане впервые утверждены национальные стандарты для кяманчи - ФОТО

Сегодня, 11:04

Сексуальное насилие как система: Европол раскрыл международную сеть насильников

Сегодня, 10:53

Выпускница, погибшая при взрыве в Баку, набрала высокий балл на экзамене - ФОТО

Сегодня, 10:48

Права женщин в эпоху ИИ: представитель Азербайджана в ООН рассказал 1news.az о новых вызовах

Сегодня, 10:45

«Она не покидала место аварии»: Свидетель рассказал новые детали ДТП с Arzum 9999 - ВИДЕО

Сегодня, 10:40

Во Вьетнаме ужесточили меры по борьбе с подделками известных брендов

Сегодня, 10:38

Восьмой срок Дублина: с чем Ирландия возглавила Совет ЕС в 2026 году

Сегодня, 10:34

Криштиану Роналду: «Это мой последний чемпионат мира. Нужно насладиться им»

Сегодня, 10:30

Оппозиционные блоки Роберта Кочаряна и Самвела Карапетяна решили взять депутатские мандаты

Сегодня, 10:28
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02