В компаниях концерна Царукяна тоже проводятся обыски - ОБНОВЛЕНО

В Армении проводятся обыски почти во всех компаниях, которые входят в концерн "Мульти Груп", принадлежащий бизнесмену и лидеру оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну.

Об этом сообщила пресс-секретарь партии Ивета Тоноян.

"В настоящее время масштабные обыски проводятся практически во всех компаниях, входящих в концерн "Мульти Груп", а также в квартирах директоров этих организаций", - сообщила она.

Пришедших посетителей не впускают в здание. Сюда с раннего утра нагрянули с проверками правоохранители. По данным СМИ, обыски (с участием СНБ Армении) связаны с уголовным делом об отмывании денег. Официальной информации пока нет.

На базе "Олимпаван", принадлежащей Олимпийскому комитету (возглавляет Царукян), вывели на улицу тренеров и спортсменов (в том числе зарубежных), находящихся на сборах. Силовики потребовали у спортсменов и тренеров освободить территорию.

Кроме того, обыски проходят в гостинице "Мульт Рест Хаус" в Цахкадзоре. Всех посетителей гостиницы и отдыхающих также вывели из здания.

Источник: Sputnik Армения

09:30

В рамках уголовного производства проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, позже выступим с официальным сообщением, сообщили армянским СМИ в Следственном комитете Армении, комментируя проходящий с раннего утра обыск в доме лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Ранним утром 6 июля в доме Гагика Царукяна проводится обыск.

Член партии «Процветающая Армения» Арман Абовян сообщал, что дом Гагика Царукяна окружен, вокруг находятся какие-то вооруженные автоматами люди в военной форме. «В данный момент идут действия, пока не знаем, что именно происходит, но знаем, что дом фактически окружен и внутри дома проводятся какие-то действия, пока это все», — отметил он.

Пресс-секретарь лидера партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян также распространила видео, отметив, что замаскированные сотрудники СНБ не позволяют даже адвокатам войти в дом Гагика Царукяна.

По предварительным данным, одновременно обыски проходят также на нескольких предприятиях компании «Мульти Груп», а также на базе Олимпийского комитета.

Несколько дней назад прокуратура направила в ЦИК ходатайство о лишении Гагика Царукяна неприкосновенности, однако оно так и не было рассмотрено.

Источник: news.am

09:05

В эти минуты в доме лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна проводятся обыски.

Об этом сообщила пресс-секретарь партии Ивета Тоноян: «Сотрудники СНБ даже не позволяют адвокатам войти в дом Гагика Царукяна».

По периметру сотрудники правоохранительных органов, а внутри проходят какие-то действия. С каким делом связан обыск, на этот час неизвестно.

Источник: Sputnik Армения