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Телефонный разговор Путина и Трампа продлился почти полтора часа

First News Media08:38 - Сегодня
Телефонный разговор Путина и Трампа продлился почти полтора часа

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся накануне, длился почти полтора часа. 

Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«Этот разговор продолжался почти полтора часа, если точно, один час двадцать пять минут», — сказал Ушаков.

Он отметил, что это уже четвертая беседа двух лидеров с начала года.

Разговор, проведенный Путиным и Трампом, помощник российского лидера охарактеризовал как деловой и «весьма конструктивный».

«Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня», — добавил Ушаков.

В ходе беседы стороны, среди прочего, обсудили международную повестку, включая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке.

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