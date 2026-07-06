В Словакии провалился референдум о льготах для экс-премьеров

Референдум об отмене пожизненной пенсии для премьер-министра и восстановлении антикоррупционных структур признан несостоявшимся из-за низкой явки.

При этом почти все проголосовавшие поддержали оба вынесенных вопроса.

Центральная избирательная комиссия Словакии объявила несостоявшимся референдум, посвященный отмене пожизненной пенсионной выплаты премьер-министру Роберту Фицо и возврату антикоррупционных ведомств, закрытых при его правительстве. В воскресенье, 5 июля 2026 года, стало известно, что на участки явились лишь 16,13% избирателей - около 705 тысяч человек, тогда как по закону требовалась явка более 50%.

Несмотря на провал плебисцита, позиция голосовавших была почти единодушной. Отмену пожизненной выплаты премьерам и другим высшим госслужащим одобрили 93,43% участников, а восстановление Управления специальной прокуратуры и Национального криминального агентства - 92,23%.

Инициатором референдума была партия "Демократы", не представленная в парламенте страны. Толчком послужили принятые в 2024 году поправки, которые дают экс-премьерам и экс-спикерам парламента с двумя и более сроками пребывания в должности право на ежемесячную выплату более 4000 евро - под эти условия подпадает и сам Фицо.

Второй пункт бюллетеня затрагивал ликвидированные при Роберте Фицо органы борьбы с организованной преступностью и коррупцией - Управление специальной прокуратуры и Национальное криминальное агентство. Их закрытие после возвращения Фицо к власти спровоцировало волну протестов в стране и резкую реакцию оппозиции.

Роберт Фицо возглавил кабинет министров повторно в 2023 году. С тех пор он критикует военную поддержку Украины и санкции, введенные против России, а его высказывания неоднократно совпадали по смыслу с риторикой российской пропаганды.

Источник: DW