The Guardian: Украина надеется заключить «дроновые соглашения» с семью странами НАТО до конца года

Украина рассчитывает до конца текущего года заключить крупные оборонные соглашения как минимум с семью странами НАТО.

Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник. Это свидетельствует о новом направлении внешней политики Киева, который стремится продемонстрировать, что способен выступать не только получателем, но и поставщиком военной техники, технологий и экспертных знаний.

За последние месяцы Киев уже подписал так называемые «дроновые соглашения» с шестью государствами. Три из них — страны Ближнего Востока, которые заинтересовались украинским опытом после того, как во время американо-израильской войны против Ирана, начавшейся весной, сами подверглись атакам иранских дальнобойных беспилотников Shahed. Именно эти беспилотники на протяжении последних четырех лет регулярно наносят удары по украинским городам. Соглашения также заключены с Азербайджаном, а также с государствами — членами НАТО Латвией и Литвой.

«Эта инициатива называется "дроновой сделкой", но на самом деле она охватывает гораздо больше, чем просто беспилотники. Еще важнее — это накопленный опыт, знания и доступ ко всем компонентам, которые составляют единую систему, созданную здесь, в Украине», — заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алоян, курирующий реализацию этих соглашений.

По его словам, «дроновая дипломатия» начала активно развиваться во время войны администрации Дональда Трампа против Ирана, когда Тегеран наносил удары по союзникам США на Ближнем Востоке. Большинство стран Персидского залива оказалось не готово к угрозе со стороны беспилотников, несмотря на то что Иран использовал менее совершенные версии Shahed по сравнению с модернизированными моделями, применяемыми Россией против Украины.

В отдельных случаях для уничтожения беспилотников Shahed использовались дорогостоящие зенитные ракеты Patriot, хотя, по словам украинских специалистов, эту задачу могли бы выполнять значительно более дешевые беспилотники-перехватчики — при условии их правильной интеграции в систему противовоздушной обороны.

«Сам по себе беспилотник-перехватчик — это всего лишь беспилотник. Это вовсе не означает, что вы сможете с его помощью сбивать Shahed», — отметил Алоян.

По его словам, необходимы не только сами аппараты, но и сопутствующие компоненты, датчики, наземные станции управления и, что особенно важно, современные радиолокационные системы.

После серии атак, рассказал Алоян, одна из стран региона приобрела беспилотники-перехватчики у западной компании, разработавшей их совместно с украинскими производителями. После поставки Украина неоднократно получала запросы о консультациях по наиболее эффективному использованию этих систем.

В результате три государства Персидского залива — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар — подписали соглашения с Украиной. Киев предложил этим странам комплексную экспертную оценку необходимых мер на оперативном и тактическом уровнях для обеспечения эффективного применения соответствующих систем вооружений.

Аналитик Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне Майкл Кофман считает, что именно такой комплексный подход является главным преимуществом Украины.

«Украина способна предоставить целую экосистему решений для организации противовоздушной обороны или создания ударного потенциала беспилотников», — отметил он.

Поставка самих беспилотников пока не входит в рамки соглашений, поскольку украинская оборонная промышленность работает в условиях жесткого государственного контроля и прежде всего ориентирована на обеспечение собственных вооруженных сил.

По мнению дипломатов и аналитиков, «дроновая дипломатия» также стала способом укрепления новых международных партнерств и сохранения внимания мирового сообщества к Украине в условиях, когда международная повестка постепенно сместилась в сторону Ближнего Востока.

Вместе с тем Киев считает, что, обладая наиболее богатым в мире опытом как отражения атак беспилотников, так и их применения против российских войск, Украина располагает уникальными компетенциями, востребованными другими государствами.

«На первоначальном этапе группа наших экспертов проводит оценку ситуации и предоставляет партнеру подробный отчет с рекомендациями о том, какие возможности ему необходимы», — пояснил Алоян.

После этого государство-партнер самостоятельно принимает решение: размещать ли в будущем заказы на украинскую продукцию (при наличии соответствующих производственных мощностей) либо закупать аналогичное оборудование у других производителей.

По словам Алояна, теперь основное внимание будет сосредоточено на странах НАТО, особенно на тех, которые расположены ближе к России или Украине и в последние годы уделяют все больше внимания защите от беспилотных угроз.

В качестве примера он привел Латвию, где в мае правительство ушло в отставку после политического скандала, возникшего вслед за тем, как два украинских дальнобойных беспилотника, отклонившиеся от курса из-за воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы, поразили нефтехранилище на территории страны.

Источник: The Guardian