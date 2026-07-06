46,6% поляков считают Украину ответственной за эскалацию конфликта в отношениях

Почти половина респондентов в Польше считают Украину ответственной за эскалацию конфликта между Варшавой и Киевом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует опрос SW Research для RP.pl.

Участников опроса спросили о том, кто, по их мнению, несет ответственность за эскалацию конфликта между Польшей и Украиной.

12,7% респондентов в ответе на этот вопрос указали Польшу, в то время как 46,6% респондентов считают, что Украина несет ответственность за эскалацию конфликта.

25,4% респондентов считают, что обе стороны несут ответственность за эскалацию.

11,4% участников опроса не имеют мнения по этому вопросу. 4% респондентов не слышали о конфликте.

"Мужчины (54%) гораздо чаще воспринимают Украину как сторону, несущую основную ответственность за конфликт, чем женщины (39%). Это мнение также разделяют более половины респондентов с доходом от 5001 до 7000 злотых нетто (51%), а также почти шесть из десяти респондентов из городов с населением от 200 тысяч до 499 тысяч человек", – прокомментировал Пётр Зимольжак, вице-президент правления SW Research.

Исследование было проведено агентством SW Research среди пользователей онлайн-платформы SW Panel в период с 30 июня по 1 июля 2026 года. Анализ охватил группу из 800 интернет-пользователей в возрасте старше 18 лет.