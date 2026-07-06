 Военный самолет США доставил в Анкару кортеж Трампа и детали президентского вертолета - ФОТО | 1news.az | Новости
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Военный самолет США доставил в Анкару кортеж Трампа и детали президентского вертолета - ФОТО

First News Media10:03 - Сегодня
Военный самолет США доставил в Анкару кортеж Трампа и детали президентского вертолета - ФОТО

В Анкаре началась активная подготовка к 36-му саммиту НАТО, который пройдет 7-8 июля.

В рамках обеспечения визита иностранных лидеров в столицу Турции прибыл военно-транспортный самолет США, доставивший бронированные автомобили из президентского кортежа, а также детали вертолета, предназначенные для использования президентом США Дональдом Трампом.

После разгрузки в аэропорту колонна спецтранспорта выехала в город. Очевидцы заметили автомобили кортежа на одной из автозаправочных станций Анкары, где они ненадолго остановились перед дальнейшим следованием.

В саммите примут участие лидеры 32 стран — членов НАТО. Турецкие власти усиливают меры безопасности и завершают подготовку к проведению одного из ключевых международных мероприятий года.

Источник: Haberler

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