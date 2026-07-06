Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США занималось вербовкой агентов по всему миру, и для этого использовались не только денежные вознаграждения.

В ход шли самые разнообразные методы: от рыболовных снастей до обещаний оплатить образование или другие нужды человека. Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что сотрудники ЦРУ могли предложить человеку помощь в оплате алиментов, покупке холодильника или алкоголя и других подобных «подарков». Как рассказали бывшие разведчики, деньги редко становились главной причиной согласия на сотрудничество.

Гораздо чаще людей побуждают к шпионажу личные мотивы: обиды, разочарование в собственном руководстве или несогласие с политическим режимом страны, сообщили они.

В материале говорится, что суть вербовочной стратегии ЦРУ всегда заключалась в тщательном изучении индивидуальных потребностей человека. Журналисты приводят характерный случай 2008 года, когда американский агент сумел привлечь на свою сторону одного из афганских полевых командиров возрастом около 60 лет не деньгами, а всего лишь четырьмя таблетками «Виагры».

По воспоминаниям ветеранов спецслужб, традиционные способы вербовки с помощью крупных взяток наличными или оружия редко оказывались эффективными. Оружие зачастую переходило в чужие руки, а демонстративные подарки вроде денег, драгоценностей и автомобилей привлекали излишнее внимание.

К примеру, советский разведчик Дмитрий Поляков, начавший сотрудничать с ЦРУ после смерти сына, отказался от значительных денежных выплат, попросив взамен лишь электроинструменты, ружья и рыболовные снасти. Другой перебежчик — инженер Адольф Толкачев — просил у американцев западную музыку.

Бывший сотрудник ЦРУ Дуглас Лондон отмечал, что агентство нередко склоняло людей к сотрудничеству весьма бытовыми способами: оплачивало холодильники, дорогостоящие медицинские операции и лечение.

Источник: vesti.ru