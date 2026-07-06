Оппозиционные блоки Роберта Кочаряна и Самвела Карапетяна решили взять депутатские мандаты

4 июля Конституционный суд Армении отклонил иски оппозиционных сил и оставил в силе решение ЦИК об итогах парламентских выборов, состоявшихся в стране 7 июня.

Вслед за оглашением решения пять оппозиционных сил, включая блок "Сильная Армения", выступили с совместным заявлением, отметив, что вердикт КС – не конец борьбы, а новый этап более скоординированного и масштабного сопротивления.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Согласно официальным итогам, в Национальное собрание прошли три политические силы: партия "Гражданский договор" получила 49,7456% голосов (726 819 голосов), блок "Сильная Армения" — 23,2710% (340 060 голосов), а блок "Армения" — 9,9231% (144 983 голоса).

В новом составе парламента "Гражданский договор" получил 64 мандата, блок "Сильная Армения" — 29, а блок "Армения" — 12.

Источник: Sputnik Армения