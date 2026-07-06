В США фейерверк попал в заходивший на посадку пассажирский лайнер

Залп фейерверков в честь Дня независимости США попал в заходивший в аэропорту Чикаго на посадку пассажирский самолет.

Об этом сообщил телеканал АВС News.

Инцидент произошел в ночь на 5 июля. Лайнер Airbus A319 авиакомпании Delta Air Lines следовал из Атланты в Чикаго. При посадке пилот сообщил диспетчеру о том, что на высоте 60-75 м в самолет что-то попало и произошел сильный удар.

Самолет в итоге благополучно приземлился. На борту находились 52 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал.