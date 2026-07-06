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Сексуальное насилие как система: Европол раскрыл международную сеть насильников

First News Media10:53 - Сегодня
Сексуальное насилие как система: Европол раскрыл международную сеть насильников

Международная полицейская операция, охватившая несколько стран, позволила выявить деятельность организованных преступных сетей, участники которых систематически накачивали женщин психоактивными веществами, совершали в отношении них сексуализированное насилие и координировали свои действия через закрытые интернет-сообщества.

О результатах расследования сообщили Европол и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.

По данным правоохранительных органов, преступники использовали специализированные онлайн-группы для обмена инструкциями, обсуждения способов совершения преступлений, рекомендаций по применению препаратов, позволяющих привести жертв в беспомощное состояние, а также методов сокрытия следов. В этих сообществах также распространялись фотографии и видеозаписи сексуализированного насилия.

Расследование проводится в рамках международной операции под названием «Проект Медуза», которая стартовала в апреле. В ней участвуют правоохранительные органы Германии и Великобритании при поддержке коллег из Соединенных Штатов Америки, Бразилии, Канады, Франции, Венгрии, Нидерландов и Испании.

По информации следствия, жертвами подобных преступлений чаще всего становились женщины, которым незаметно подмешивали седативные препараты.

Во многих случаях пострадавшие не подозревали, что подверглись сексуализированному насилию, пока с ними не связывались сотрудники полиции. Как отмечают следователи, преступления нередко совершались людьми, которых женщины знали и которым доверяли. В отдельных случаях нападения организовывались сразу несколькими связанными между собой злоумышленниками.

Толчком к активизации международного сотрудничества стало расследование громкого дела во Франции, получившего широкий общественный резонанс.

Тогда выяснилось, что супруг женщины на протяжении длительного времени вводил ее в бессознательное состояние с помощью препаратов и приглашал десятки незнакомых мужчин совершать в отношении нее сексуализированное насилие. Этот случай вызвал масштабную общественную дискуссию о проблеме гендерного насилия и необходимости усиления мер защиты пострадавших.

С начала проведения операции правоохранительные органы установили личности более 150 предполагаемых преступников и потерпевших, получили свыше 270 новых оперативных материалов и задержали 57 подозреваемых. При этом следователи подчеркивают, что реальные масштабы подобных преступлений значительно выше.

По оценке Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, существующая статистика отражает лишь часть случаев, поскольку многие эпизоды остаются нераскрытыми, а сами пострадавшие зачастую не знают о совершенном в отношении них преступлении.

Заместитель директора Национального агентства по борьбе с преступностью Найджел Лири отметил, что сексуализированное насилие с применением препаратов перестало носить единичный характер и все чаще осуществляется организованными группами, использующими цифровые платформы для координации своих действий.

По его словам, такая трансформация преступной деятельности требует новых подходов к расследованию и международному взаимодействию правоохранительных органов.

Ведомства также предупреждают, что жертвами подобных преступлений могут стать люди любого возраста и социального статуса. Гражданам, подозревающим, что в отношении них могло быть совершено сексуализированное насилие с применением психоактивных веществ, рекомендуется незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Правозащитники и специалисты, работающие с пострадавшими, в свою очередь призывают цифровые платформы и регулирующие органы активнее выявлять и блокировать интернет-ресурсы, на которых распространяются материалы, связанные с эксплуатацией и сексуализированным насилием. Эксперты также отмечают, что преступники постоянно совершенствуют способы совершения подобных преступлений, что существенно осложняет их расследование и последующее судебное преследование.

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