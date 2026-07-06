Здание обрушилось в Мумбаи на фоне сильных ливней, есть погибшие 

По меньшей мере шесть человек, включая детей, погибли в результате обрушения многоэтажного здания в Мумбаи на фоне накрывших регион ливней, сообщает Times of India.

Происшествие произошло в воскресенье. По данным издания, сильные ливни привели к затоплению нескольких улиц в городе, падению деревьев, а также нарушению работы международного аэропорта.

"По меньшей мере шесть человек погибли и один получил ранения в результате обрушения многоэтажного здания в Мумбаи", - говорится в сообщении издания.

Источник: РИА Новости