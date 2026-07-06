СМИ: Переговоры США и Ирана могут пройти в Исламабаде

Исламабад - наиболее вероятное место проведения нового раунда переговоров между представителями Ирана и США, который, как ожидается, состоится 11 июля.

Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на дипломатические источники.

"Есть два возможных места для организации технических переговоров - пакистанская столица и швейцарский курорт Бюргеншток", - сказал один из них. Однако Исламабад является, по его словам, "наиболее вероятным вариантом". Окончательное решение на этот счет пока не принято, говорится в публикации.

Согласно дипломатическим источникам, переговоры будут сосредоточены на иранской ядерной программе, снятии санкций против Тегерана и разморозки его активов.