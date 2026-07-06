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Макрон и аш-Шараа проведут круглый стол по послевоенному восстановлению Сирии

First News Media14:25 - Сегодня
Макрон и аш-Шараа проведут круглый стол по послевоенному восстановлению Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибудет вечером 6 июля с официальным визитом в Дамаск и обсудит со своим сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа пути укрепления двусторонних отношений.

Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, Макрона будет сопровождать делегация, в состав которой войдут крупные инвесторы и представители бизнес-элиты.

В распространенном ранее заявлении канцелярии главы арабской республики отмечалось, что Франция поддерживает усилия переходного правительства Сирии по послевоенному восстановлению и реконструкции. Как подчеркивалось в тексте, в целях расширения взаимовыгодного партнерства аш-Шараа и Макрон «проведут круглый стол с участием сирийских и французских компаний».

В канцелярии отметили, что Дамаск и Париж привержены политическому диалогу на высшем уровне, начавшемуся после визита аш-Шараа во Францию в мае 2025 года. В ходе предстоящих переговоров будут обсуждаться события на региональной и международной аренах, а также перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, указывалось в тексте.

Макрон станет первым западным лидером, который посетит Сирию после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года.

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