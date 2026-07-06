О чем поговорят Трамп с Эрдоганом в рамках саммита НАТО

Возобновление переговоров между Россией и Украиной на турецкой площадке войдет в повестку дня на предстоящих 7 июля в Анкаре переговорах президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа на полях саммита НАТО.

Об этом сообщила турецкая газета Milliyet.

По информации издания, на встрече планируется обсудить четыре ключевые группы вопросов. В первую входят сотрудничество в области оборонной промышленности, в частности по поставкам Турции двигателей на $700 млн для истребителя Kaan, отмена рестрикций в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и возвращение Анкары в программу производства истребителя F-35.

Вторая и третья группы вопросов касаются экономики, в частности доведения двустороннего товарооборота до $100 млрд и сотрудничества в энергетике, в том числе атомной.

Ожидается, что Эрдоган и Трамп также обсудят темы международной и региональной безопасности, в том числе восстановления Сирии и ее полной очистки от террористических элементов, палестинско-израильское урегулирование. Согласно данным газеты, не оставят без внимания лидеры двух стран и тему урегулирования российско-украинского конфликта. Это связано с усилиями обеих стран, которые они прилагают в этом направлении, а также с неоднократными предложениями Турции вновь стать площадкой для переговоров и саммита по данному конфликту.

Milliyet напомнила, что Трамп станет первым за 17 лет американским президентом, который посетит Турцию.

До этого в Анкаре в 2009 году с визитом побывал Барак Обама, возглавлявший Белый дом в 2009-2017 годах.