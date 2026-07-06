В Кремле поддержали испытание Китаем ракет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал суверенным правом Китайской Народной Республики проводить испытания своих ракет, сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что это суверенное право Китая — испытывать свои ракеты, заниматься военным строительством», — сказал представитель Кремля.

Министерство обороны КНР сообщило, что военные страны 6 июля выполнили успешный испытательный запуск стратегической ракеты с макетом боеголовки с подводной лодки.

Макет боеголовки упал в воды Тихого океана. Издание «Синьхуа» отметило, что испытание проводилось в рамках ежегодной военной подготовки Китая, о нем были уведомлены другие страны.